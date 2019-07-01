Пенсионная реформа, которая стартовала 1 января 2019 года, больно ударит по демографии, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков.

Главная проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что желающие родить россиянки часто оглядываются на своих родителей, которые уже к 55–60 годам традиционно находятся на пенсии. Поэтому родители-пенсионеры во многих случаях являются решающим фактором при принятии решения о рождении малыша.

Трудящиеся бабушки и дедушки смогут значительно меньше времени уделять своим внукам, а значит, женщине минус один аргумент в пользу рождения ребенка. При этом на сегодняшний день средний возраст, когда россиянка становится матерью, перевалил за 37,5 лет. Эксперты уверяют, что если рожать ребенка в таком возрасте, то, скорее всего, в семье будет всего лишь один малыш, что крайне негативно сказывается на демографии.

«Свободная пресса» отмечает, что на смертность повышение пенсионного возраста также сильно скажется. Речь идет о том, что в России продолжают работать до тех пор, пока хватает здоровья, потому что доходов, которые получает человек, вышедший на заслуженный отдых, объективно не хватает. Среднестатистический россиянин уходит на пенсию только тогда, когда уже не способен работать, вскоре такие люди умирают.

Екатерина Брязгунова