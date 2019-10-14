telegr wh call

Новости

Экологический конкурс проходит в Приморье

15 Октябрь 2019, 13:01

Россия скоро совсем откажется от паспортов

15 Октябрь 2019, 13:00

Стало известно, что Сбербанк будет продавать в отделениях

15 Октябрь 2019, 12:45

«Ты не поверишь» — раскрыт размер пенсии российской звезды

15 Октябрь 2019, 12:40

Вот как легально оформить парковочное место во дворе

15 Октябрь 2019, 12:25

Приморцы могут получить помощь адвоката бесплатно

15 Октябрь 2019, 12:10

Мощное землетрясение потрясло Дальний Восток

15 Октябрь 2019, 12:00

Поездки в Китай взлетят в цене на Дальнем Востоке

15 Октябрь 2019, 11:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Пенсионная реформа загнала россиян в замкнутый круг

бабушка, пенсионер, интернет, word, компьютер.jpg

Российские пенсионеры находятся в замкнутом кругу. Выхода из него фактически нет, сообщает DEITA.RU.

Данное заявление полностью подтверждают эксперты, которые уверяют, что при официальной заработной плате в размере 25–30 тысяч рублей будущая пенсия составит от девяти до десяти тысяч рублей. Что, по сути, меньше прожиточного минимума.

Как пишет издание Wek.ru, сегодня в прямой доступности у молодежи и людей постарше ресурсы в интернете, позволяющие высчитать размер будущей пенсии. Многие обратившиеся к пенсионному калькулятору после подсчета своего будущего дохода остаются шокированы до такой степени, что позднее задаются одним вопросом: «А как дальше жить?». Мало того, что современное поколение выйдет на пенсию на пять лет позднее родителей и бабушек с дедушками, так еще и пенсию будут получать мизерную.

Именно поэтому молодежь и люди до 40–45 лет не доверяют сложившейся системе, а значит — не приложат никаких усилий для увеличения своего официального дохода. Проще говоря, у государства нет реальных инструментов и аргументов привлечь россиян работать официально. Из-за такой динамики, в свою очередь, бюджет Пенсионного фонда останется дефицитным, что приведет к еще большим непопулярным решением российских властей.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Вот как россияне могут увеличить размер пенсии

7 причин, по которым вам обязаны увеличить размер пенсии

Пенсии повысят на 9,5 тысяч рублей с 1 мая

Популярное

Пенсионерам пора забыть об этой прибавке

Пей и не бойся: вот через сколько можно сесть за руль

Приморье ожидает «мостопада»

«Самый голодающий»: россияне в гневе от новости об увеличении зарплаты губернатору
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...