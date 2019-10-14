Пенсионная реформа загнала россиян в замкнутый круг

Российские пенсионеры находятся в замкнутом кругу. Выхода из него фактически нет, сообщает DEITA.RU.

Данное заявление полностью подтверждают эксперты, которые уверяют, что при официальной заработной плате в размере 25–30 тысяч рублей будущая пенсия составит от девяти до десяти тысяч рублей. Что, по сути, меньше прожиточного минимума.

Как пишет издание Wek.ru, сегодня в прямой доступности у молодежи и людей постарше ресурсы в интернете, позволяющие высчитать размер будущей пенсии. Многие обратившиеся к пенсионному калькулятору после подсчета своего будущего дохода остаются шокированы до такой степени, что позднее задаются одним вопросом: «А как дальше жить?». Мало того, что современное поколение выйдет на пенсию на пять лет позднее родителей и бабушек с дедушками, так еще и пенсию будут получать мизерную.

Именно поэтому молодежь и люди до 40–45 лет не доверяют сложившейся системе, а значит — не приложат никаких усилий для увеличения своего официального дохода. Проще говоря, у государства нет реальных инструментов и аргументов привлечь россиян работать официально. Из-за такой динамики, в свою очередь, бюджет Пенсионного фонда останется дефицитным, что приведет к еще большим непопулярным решением российских властей.

Екатерина Брязгунова