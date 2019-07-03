Система более позднего выхода на пенсию, которую российские политики переняли у Запада, может оставить нынешнюю молодежь вообще без пенсий, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободную Прессу».

В отличие от России, ЕС и США видят риски этого преобразования. Всемирный Банк оценивает дефицит пенсионных фондов у шестерки стран – экономических лидеров в 2050 году на сумму $ 224 триллиона. Это в десять раз превышает сегодняшний госдолг США. По прогнозу через тридцать лет общая финансовая ответственность ведущих государств перед пенсионерами превысит глобальный ВВП.

ВБ регулярно передает в отчетах и предупреждениях информацию о необходимости разрабатывать иные пенсионные системы. Иначе миллионы граждан не увидят пенсий раньше семидесяти – семидесяти пяти лет, и то, что происходит сегодня, окажется всего лишь первым шагом на пути к пенсионному апокалипсису.

К тому же стоит вспомнить, что здоровье после пятидесяти с лишним лет не способствует появлению у граждан свершать великие подвиги на трудовом поприще. Люди становятся менее конкурентоспособными. Большинство людей в таком возрасте может «потянуть» только низкоквалифицированный труд и зарабатывать совсем немного.

В связи с этим накопительную программу сделают обязательной для всех, правительства начнут регистрировать индивидуальные пенсионные счета и удерживать 6−8% доходов граждан. Так уже происходит в Великобритании, и эта же схема начинает реализовываться в РФ. А школьников обяжут бережно относиться к доходам, копя на старость с младых ногтей.

Повышение пенсионного возраста усилит финансовое неравенство: бедные предпенсионеры, даже отчисляя взносы в ПФ, скорее всего, не доживут до пенсии, отдав свои деньги государственным реформаторам.

Предпринимаемые на сегодняшний день меры не эффективны, это видно уже сейчас. Но решения назревшей проблемы пока не найдено.

Анастасия Туркова