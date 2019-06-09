Аналитики считают, что российские власти готовы отменить пенсионную реформу и теперь думают о том, каким образом это сделать. Ведь такой шаг может очень больно ударить по репутации, а задача стоит — сохранить ее и приумножить, сообщает DEITA.RU.

К такому выводу пришли эксперты после того, как российский лидер Владимир Путин предложил при начислении пенсий учитывать трудовой стаж, полученный в странах Евроазиатского экономического союза, а именно: Армении, Киргизии, Казахстана, Белоруссии и России.

Эксперты уверены, что не утихающее больше года недовольство, связанное с повышением пенсионного возраста, заставило власти задуматься о том, чтобы вернуться все, что называется, на круги своя. Однако сделать это не так уж просто, поэтому велика вероятность того, что объединение трудового стажа, полученного в разных странах, может стать первым шагом на пути отказа от пенсионной реформы.

Эксперты отмечаются, что сегодня любые предложения властей россиянами воспринимаются в штыки. Многие, казалось бы, ничего не значащие проблемы быстро политизируются, чего стоит только строительство храма в Екатеринбурге. «Во избежание паралича власти могло быть принято решение "откатить назад", так как попытка провести пенсионную реформу поэтапно провалилась», — пишет портал «Политонлайн».

Напомним, с 1 января 2019 года в России стартовала пенсионная реформа. Теперь в России поэтапно увеличивается возраст выхода на пенсию. Уже в скором будущем мужчины будут выходить на пенсию с 65 лет, а женщины — с 60 лет.

Екатерина Брязгунова