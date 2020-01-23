Новости
Рост цен на бензин на 5% прокомментировали эксперты
24 Январь 2020, 00:30
Врачи назвали неочевидную причину гастрита
23 Январь 2020, 23:45
Потерявшим вклады россиянам дадут по 5 млн рублей
23 Январь 2020, 23:15
Пенсионную реформу от КПРФ не пропустила Госдума
23 Январь 2020, 22:45
Что произойдет с пенсиями работающих пенсионеров после поправок в Конституцию
23 Январь 2020, 22:15
600 заболевших: уже три китайских города изолировали
23 Январь 2020, 21:45
Родителей при разводе заставят платить за жилье детей
23 Январь 2020, 21:15
ФСБ нашла источник писем о минировании
23 Январь 2020, 20:45
Пенсионную реформу от КПРФ не пропустила Госдума
Зюганов хотел уравнять в правах бедных и богатых, однако его
коллеги оказались против, сообщает DEITA.RU.
Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении проект закона от КПРФ, который отменял регрессивную шкалу для уплаты взносов в Пенсионный фонд. Документ, который разрабатывался партией Зюганова, должен был сделать взносы одинаковыми для всех – и тех, кто получает маленькую зарплату, и для тех, кто получает миллионы.
Депутаты высказались против. Они уверены, что закон не улучшит ситуацию, а только заставит работодателей скрывать зарплаты сотрудников.
Напомним, сейчас в России действует регрессивная шкала исчисления базы для уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд. В год работодатели отдают 22% зарплаты сотрудника до того, как общая сумма выплат с начала года не достигнет 1,292 млн рублей. Далее необходимо платить 10% от зарплаты. Именно этот разрыв в процентах хотели отменить в КПРФ.
Елена Миронова