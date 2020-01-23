telegr wh call

Новости

Рост цен на бензин на 5% прокомментировали эксперты

24 Январь 2020, 00:30

Врачи назвали неочевидную причину гастрита

23 Январь 2020, 23:45

Потерявшим вклады россиянам дадут по 5 млн рублей

23 Январь 2020, 23:15

Пенсионную реформу от КПРФ не пропустила Госдума

23 Январь 2020, 22:45

Что произойдет с пенсиями работающих пенсионеров после поправок в Конституцию

23 Январь 2020, 22:15

600 заболевших: уже три китайских города изолировали

23 Январь 2020, 21:45

Родителей при разводе заставят платить за жилье детей

23 Январь 2020, 21:15

ФСБ нашла источник писем о минировании

23 Январь 2020, 20:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Пенсионную реформу от КПРФ не пропустила Госдума

Сахалин, ПФР, пенсионный фонд, окно обслуживания, пенсионерка 2

Зюганов хотел уравнять в правах бедных и богатых, однако его коллеги оказались против, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении проект закона от КПРФ, который отменял регрессивную шкалу для уплаты взносов в Пенсионный фонд. Документ, который разрабатывался партией Зюганова, должен был сделать взносы одинаковыми для всех – и тех, кто получает маленькую зарплату, и для тех, кто получает миллионы.

Депутаты высказались против. Они уверены, что закон не улучшит ситуацию, а только заставит работодателей скрывать зарплаты сотрудников.

Напомним, сейчас в России действует регрессивная шкала исчисления базы для уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд. В год работодатели отдают 22% зарплаты сотрудника до того, как общая сумма выплат с начала года не достигнет 1,292 млн рублей. Далее необходимо платить 10% от зарплаты. Именно этот разрыв в процентах хотели отменить в КПРФ.

Елена Миронова

Читайте также:

Пенсионеров становится все меньше: сомнительные достижения пенсионной реформы

ПФР рассказал о росте пенсий на 18%

Госдума не будет рассматривать закон о новых пенсиях

Популярное

Тонущие машины и палатки не останавливают приморских рыбаков – видео

«Немножко упал» - автомобиль провалился в сточную канаву

Погода испортит выходные в Приморье

Цифровое телевещание в Приморье отключат на профилактику
Loading...
Загрузка...
Загрузка...