Пенсионную реформу от КПРФ не пропустила Госдума

Зюганов хотел уравнять в правах бедных и богатых, однако его коллеги оказались против, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении проект закона от КПРФ, который отменял регрессивную шкалу для уплаты взносов в Пенсионный фонд. Документ, который разрабатывался партией Зюганова, должен был сделать взносы одинаковыми для всех – и тех, кто получает маленькую зарплату, и для тех, кто получает миллионы.

Депутаты высказались против. Они уверены, что закон не улучшит ситуацию, а только заставит работодателей скрывать зарплаты сотрудников.

Напомним, сейчас в России действует регрессивная шкала исчисления базы для уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд. В год работодатели отдают 22% зарплаты сотрудника до того, как общая сумма выплат с начала года не достигнет 1,292 млн рублей. Далее необходимо платить 10% от зарплаты. Именно этот разрыв в процентах хотели отменить в КПРФ.

Елена Миронова