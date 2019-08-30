Жизнь старшего поколения изменится несмотря ни на что, сообщает DEITA.RU.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось сделать так, чтобы граждане выходили на пенсию позже нынешнего срока. Об этом пишет издание The Local.

При этом, как отмечают журналисты, формально пенсионный возраст повышаться не будет, что является одним из главных предвыборных обещаний действующего главы государства.

По мнению Макрона, будет справедливо, если человек, который позже начал трудовую деятельность, позже её и завершит ее. Ранее президент Франции заявлял, что хотел бы найти способ сделать так, чтобы средний возраст выхода на пенсию вырос до 64 лет.

Сейчас минимальный пенсионный возраст установлен на уровне 62 лет для мужчин и женщин. Средняя продолжительность жизни в 82 года позволяет французам отдыхать дольше, чем гражданам других стран.

Тем не менее, чтобы пенсия была полной независимо от стажа, нужно доработать до 67 лет. В целом сама система представляется экспертам слишком усложненной — она содержит 42 различных режима выхода на пенсию.

Поэтому правительство не первый год ищет способ упростить систему и заставить французов работать дольше. Но любая инициатива наталкивается на резкий протест.

Таким образом, даже несмотря на недовольство жителей новая пенсионная реформа во Франции всё же получит своё продолжение.

Дмитрий Шевченко