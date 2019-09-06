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Пенсия в 55 и 60 лет станет доступна россиянам. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Правительство одобрило поправки в профильный закон, позволяющий негосударственным пенсионным фондам выплачивать пособия вкладчикам по достижению «устаревших» возрастных рамок. Согласно законопроекту, рассчитывать на выплату негосударственных пенсий в 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) смогут лишь те, кто заключил договор НПФ о дополнительном пенсионном обеспечении не позже 1 января 2019 года. Частные пенсии более поздних вкладчиков будут выплачиваться по установленному государством графику повышения пенсионного возраста.

Окончательные поправки к действующему закону будут рассмотрены в рамках осенней сессии Государственной Думы. Напомним, что к 2028 году пенсионный возраст в России достигнет показателя в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Ранее прошла информация о том, что уже в сентябре, после выборов, которые пройдут в предстоящее воскресенье, 8 сентября, российские власти представят гражданам условия новой пенсионной реформы. На протяжении трех последних лет в высших кругах власти ее активно обсуждают, но никак не могут принять. Главная загвоздка — чиновники не могут решить выплаты в пенсионные фонды в рамках накопительной пенсии будут добровольные или нет.

Проблема в чем? Все просто. Если выплаты будут обязательные и будут производиться сами работником из своего дохода — это получается налог на пенсию в размере от одного до шести процентов. Если же они будут добровольные, то система накопительного пенсионного капитала не будет работать, так как не многие россияне захотят отчислять шесть процентов.

Екатерина Цой

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