Пенсионную систему готовы изменить в Госдуме

Россиянам разрешат самостоятельно накопить на пенсию - до конца две тысячи девятнадцатого года правительство РФ решит проблему недостаточной нормативно-правовой базы для качественной и гарантированной «второй пенсии» россиян через вклады в негосударственные пенсионные фонды. Об этом сообщает DEITA.RU.

На крайнем заседании Государственной Думы, который состоялся в первых числах октября, депутаты приняли окончательное решение дать свободу гражданам в самостоятельном накоплении дополнительных пенсионных выплат. Для этого нижнепалатовцы совместно с профильными ведомствами решили немного изменить действующие положения о НПФ и вплести будущий законопроект в пенсионную реформу.

«Это не новая пенсионная реформа, а дополнение уже запущенной, - заявили в Госдуме.

Отмечается, что по части изменения в закон о НПФ, работа парламентариев будет строиться на двух «китах»: законодательном (через придание фондам статуса реальных институтов) и экономическом (через следующую из первого направления гарантию сохранности денег будущих пенсионеров, которая позволит государству получить «длинные» деньги).

Напомним, что в Министерстве финансов РФ обсуждают внедрение закона, позволяющего россиянам изымать свои накопленные отчисления на будущую пенсию после уплаты подоходного налога с этой суммы. Это действие может стать возможным, если правительство даст добро на реализацию проекта о ГПП. Бывший глава ведомства Нечаев уже назвал инициативу о гарантированном пенсионном продукте «как минимум странной».

Екатерина Цой