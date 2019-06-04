Чтобы пожилые люди жили достойно, такое положение вещей надо исправить, сообщает DEITA.RU.



Очередной скандал назревает на Украине. На этот раз общественности рассказали, куда пошли деньги пенсионеров.

Важное заявление сделал один из лидеров оппозиционной партии Юрий Бойко. Он сказал, что готов помочь новой власти исправить перекосы в пенсионном фонде.

На своей странице в «Фейсбуке» Бойко написал, что предыдущая власть брала деньги пенсионеров и с них платила зарплаты силовикам. Все бюджеты принимались за счёт пенсионеров, но теперь пришло время исправить несправедливость.

Ранее ИА DEITA.RU писало о том, что в России могут изменить налог на пенсии. Депутаты Государственной Думы в июне рассмотрят законопроект по изменению механизма налогообложения деятельности негосударственных пенсионных фондов.

Елена Миронова