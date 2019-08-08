В России в ближайшем будущем примут новый закон о переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Законодательный акт должен максимально облегчить для россиян штрафную нагрузку из-за смены НПР до истечения пятилетнего срока, сообщает DEITA.RU.

Пока этого не произошло негосударственные пенсионные фонды пытаются найти некий компромисс. Одни утверждают, что оптимально будет законсервировать базу до принятия закона, а другие уверяют, что лучше всего ввести временные ограничения по переводу пенсионных накоплений.

Руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина также считает, что проблему потери гражданами миллиардов рублей нужно решать на законодательном уровне. Как пишет «Коммерсант», принятие закона об индивидуальном пенсионном капитале должно полностью решить данную проблему.

Однако сегодня, пока закон не только не принят, но и не проработан, конфликтующим сторонам необходимо принять меморандум, которых сможет остановить досрочную смену фондов гражданам.

Напомним, в 2015 году была выявлена проблема в пенсионной системе после того, как появились штрафные санкции за досрочный переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Таким образом граждане потеряли порядка 108 миллиардов рублей в качестве инвестиционного дохода.

Екатерина Брязгунова