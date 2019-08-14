Граждане рискуют лишиться пенсий, если будут заключать договоры с негосударственными ПФ, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на слова председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в публикации «URA.RU».

Из НПФ воруют деньги, по словам Шмакова. Он говорит, что сообщения об их ненадежности приходят каждый день, ведь государство не несет ответственности за размещенные в этих организациях деньги.

Так Шмаков прокомментировал похищение одиннадцати миллиардов рублей из НПФ «Согласие». К слову, этот фонд – самый крупный в РФ по доходности за период с 2012 года по 2016.

Анастасия Туркова