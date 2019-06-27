Деньги на льготные автокредиты и льготный лизинг закончились. Премьер Медведев даст программе еще денег из резервного фонда, сообщает DEITA.RU.

Об этом на встрече договорились Дмитрий Медведев и министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сегодня, 26 июня. Согласно отчету Мантурова, деньги на реализацию проекта по продвижению отечественного автопрома закончились.

Продажи отечественных грузовиков, легковых авто и автобусов серьезно упали. На этот год было выделено 10 миллиардов под реализацию программы, людям продали 63 тысячи автомобилей по программам «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», лизинг легковых и грузовых автомобилей.

«На прошлой неделе мы завершили полностью выборку всех средств на этот период» - сказал Мантуров Медведеву.

«Проще говоря, деньги закончились?» - уточил глава правительства.

«Деньги абсолютно закончились,» - заключил глава Минпромторга.

Доводы Мантурова по продолжению программы таковы: малые и средние предприятия получают возможность выгодно купить транспорт для своего бизнеса, население приобретает дешевые легковушки, 2 миллиона граждан обеспечены работой.

Аргументы министра подействовали на главу правительства, и он поручил выделить ещё 6 млрд на автокредитование, 4 – на лизинг, и добавить еще 3 миллиарда из резервного фонда.

Сравним с бюджетом пенсионного фонда, деньги которого россиянам откровенно нужнее. Недавно ПФР озвучил свой бюджет на ближайшие годы. Согласно данным, дефицит - колоссальный, а недоимку покроют из «остатков бюджета». То есть, из резервного фонда.

Таким образом, «пенсионные остатки» будут порезаны еще на несколько миллиардов - в пользу автопрома.

Василий Кучин