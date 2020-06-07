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Пенсионные накопления россиян будут инвестировать по-новому

Сахалин, ПФР, здание, пенсионный фонд, фасад 2

Пенсионные накопления российских граждан теперь можно инвестировать расширенным образом, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Постановление, разрешающее инвестировать их в облигации российских эмитентов без определения сроков погашения, уже вступило в силу в России. 

Данный документ вносит изменения в инвестиционную декларацию расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании. 

Так, госкомпания ВЭБ сможет инвестировать пенсионные накопления россиян в российские облигации, допущенные к обращению на организованных торгах.

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