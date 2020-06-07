Пенсионные накопления россиян будут инвестировать по-новому

Пенсионные накопления российских граждан теперь можно инвестировать расширенным образом, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Постановление, разрешающее инвестировать их в облигации российских эмитентов без определения сроков погашения, уже вступило в силу в России.

Данный документ вносит изменения в инвестиционную декларацию расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании.

Так, госкомпания ВЭБ сможет инвестировать пенсионные накопления россиян в российские облигации, допущенные к обращению на организованных торгах.