Пенсионный фонд дал возможность выхода на пенсию раньше срока

У россиян появилась возможность выйти на пенсию раньше, чем это предписано законодательством, сообщает DEITA.RU.

Если пенсионер не может найти работу сам, биржа труда не в силах предоставить вакансии, а до выхода на пенсию гражданину остается не более 2 лет, россиянин вправе получать пенсию раньше установленного срока, отмечает «Ura.ru». В Пенсионном фонде РФ отметили, что от обучения, которая предоставляет служба занятости населения, гражданин также не вправе отказаться.

Кроме указанных критериев, работник должен иметь определенный страховой стаж, который определён в размере двадцати пяти лет для мужчин, и двадцати лет для женщин. Помимо этого, работник должен конкретное количество времени проработать на опасном производстве. Сроки данного стажа регламентируются уровнем вредности.

Чтобы обеспечить пенсиями россиян такой категории, в бюджете предусмотрено на 2020 год более четырёх миллиардов рублей. Ещё через год данная сумма возрастет до 6,4 млрд руб.

«Российская газета» приводит цифры, что по состоянию на начало июля текущего года, подобных «ранних» пенсионеров насчитывалось более двадцати трёх тысяч.

Софья Корф