telegr wh call

Новости

Льготу бюджетников поделят на всех

21 Ноябрь 2019, 14:30

Деликатес на новогоднем столе может оказаться подделкой

21 Ноябрь 2019, 14:15

Горожане не оценили прорывной инициативы мэрии

21 Ноябрь 2019, 14:06

Хабаровчане выйдут на митинг в поддержку Фургала

21 Ноябрь 2019, 14:01

Пенсионный фонд объяснил, что войдет в стаж

21 Ноябрь 2019, 14:00

Статистика неутешительна: Дальний Восток отстает от остальной России

21 Ноябрь 2019, 13:48

Путин даст денег не всем

21 Ноябрь 2019, 13:45

Главного борца со снегом уволили во Владивостоке

21 Ноябрь 2019, 13:29

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Пенсионный фонд объяснил, что войдет в стаж

пикса пенсия

Размещенные в средствах массовой информации сведения об исключении из страхового стажа ряда нерабочих периодов жизни граждан России не соответствует действительности, сообщает DEITA.RU по материалам ПФР.

Об этом говорится в официальном ответе за подписью главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова на запрос председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пенсионный фонд прекратил учитывать в страховом стаже время ухода за детьми и службы в армии. В ПФР разъяснили, что в страховой стаж входит группа нерабочих периодов жизни российских граждан. К ним относятся военная служба, временная нетрудоспособность, уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, официально оформленная безработица, период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства

Как пояснили в Пенсионном фонде, «нестраховые периоды несут социальную нагрузку и предполагают включение в страховой стаж временных периодов в жизни человека, в течение которых уплата страховых взносов в системе обязательного пенсионного страхования не производилась». Эти периоды засчитываются в стаж в том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды страхования (независимо от их продолжительности).

Дмитрий Санников

Читайте также:

Пенсионный фонд рассказал о материнском капитале на 2022 год

Не всем пенсионерам следует ожидать прибавки с Нового года

Россиян оставят без прибавки к пенсии

Популярное

Гаражи со снегоуборочной техникой сгорели в Приморье

Результаты ЕГЭ могут аннулировать из-за почерка

Права будут отбирать при отказе от диспансеризации

«Олени»: 4 нарушения за минуту сняла камера в столице
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...