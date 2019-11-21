Пенсионный фонд объяснил, что войдет в стаж

Размещенные в средствах массовой информации сведения об исключении из страхового стажа ряда нерабочих периодов жизни граждан России не соответствует действительности, сообщает DEITA.RU по материалам ПФР.

Об этом говорится в официальном ответе за подписью главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова на запрос председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пенсионный фонд прекратил учитывать в страховом стаже время ухода за детьми и службы в армии. В ПФР разъяснили, что в страховой стаж входит группа нерабочих периодов жизни российских граждан. К ним относятся военная служба, временная нетрудоспособность, уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, официально оформленная безработица, период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства

Как пояснили в Пенсионном фонде, «нестраховые периоды несут социальную нагрузку и предполагают включение в страховой стаж временных периодов в жизни человека, в течение которых уплата страховых взносов в системе обязательного пенсионного страхования не производилась». Эти периоды засчитываются в стаж в том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды страхования (независимо от их продолжительности).

Дмитрий Санников