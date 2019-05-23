Смена статуса может стать началом масштабной реформы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.



Министерство труда выступило с инициативой сделать из Пенсионного фонда публичную компанию. Аналогичного предложения от ведомства удостоились фонды ОМС и социального страхования. Структура, которая объединит все три учреждения должна стать единым государственным социальным фондом.

По словам профильного вице-премьера Татьяны Голиковой, для того, чтобы выполнить это объединение, правительству нужно определиться со статусом "внебюджетных фондов". Это первый шаг к созданию такой формы существования единого фонда, которая бы позволила взять на себя весь комплекс социального страхования.

Так, например, у Пенсионного фонда сейчас нет единого учредительного документа, в котором были бы закреплены все его полномочия и организационно-правовая форма. По мнению экспертов, статус публично-правовой компании позволил бы внебюджетным фондам свободнее распоряжаться средствами: наращивать резервы, инвестировать и размещать свободные деньги в активах для получения дополнительной прибыли.

Переход к публично-правовой форме позволит перевести управление фондами на трехстороннюю основу — с участием государства, представителей профсоюзов и работодателей.