Получить услугу Пенсионного фонда России можно в любой клиентской службе ПФР Приморского края, сообщили DEITA.RU в ведомстве.

В 2019 году уже более 100 тысяч приморцев обратились в территориальные клиентские службы Пенсионного фонда России в городах и районах Приморского края по различным вопросам. По информации ПФР, половина из них касалась установления и выплаты пенсий, каждое четвертое обращение было по вопросам обязательного пенсионного страхования: информирование о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина, получение страховых свидетельств (СНИЛС).

За получением ежемесячной денежной выплаты, различных справок федеральным льготникам, компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, в том числе за детьми – инвалидами, обратилось более 14 тысяч человек, а по вопросам материнского (семейного) капитала непосредственно на прием в клиентскую службу пришло около 5 тысяч человек.

Как подчеркнули в отделении Пенсионного фонда по Приморскому краю, получить услугу ПФР можно в любом территориальном органе ПФР. То есть, граждане по своему выбору могут обращаться за установлением пенсии (назначением, перерасчетом, переводом с одного вида пенсии на другой), по всем вопросам, касающимся материнского капитала, за справками и консультациями в любой территориальный орган ПФР независимо от регистрации их места жительства.

Ранее стало известно о том, что пилотный проект по назначению пенсий с помощью искусственного интеллекта начнется в отдельных регионах России с 2020 года. Как признал руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов, пенсионное законодательство непростое, в нем сложно разобраться и оценка прав зачастую требует специальных знаний. По его мнению, искусственный интеллект даст специалистам Пенсионного фонда России дополнительную гибкость.

Дмитрий Санников