Пенсионный фонд призывает россиян отдавать деньги

Сотрудники ПФР рассказали россиянам о механизме добровольного перечисления денежных взносов с счет будущей пенсии. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам сотрудников фонда, добровольные отчисления не носят обязательных характер, но являются настоящей находкой для тех, кто длительное время работает за рубежом или содержит родственника, который по какой-то причине не может длительное время работать. Самозанятые граждане, которые по закону на своих плечах несут ответственность за будущий заслуженный отдых т.к. освобождены от страховых отчислений в ПФР, также могут вкладывать деньги в фонд, чтобы в будущем получать пенсионные выплаты.

В фонде отметили, что для совершения добровольных платежей россияне должны написать заявление в клиентской службе своего отделения ПФР лично или направить оригинал документ по почте, обязательно указав себя как плательщика. Далее клиент регистрируется в системе и получает индивидуальные реквизиты для совершения платежей в любое время и любой удобной форме.

«Расчетный период – один календарный год. Минимальные и максимальные суммы взносов ограничены. Подробнее об этом клиенту расскажут сотрудники службы. Никакие подтверждающие документы для коэффициентного пересчета в будущем не потребуются», - отметили в фонде.

Екатерина Цой