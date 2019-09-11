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Пенсионный фонд продал накопления россиян

11 Сентябрь 2019, 14:15

деньги, рубли, рубль

Пенсионный фонд России инвестировал все имеющиеся взносы на будущие пенсионные отчисления в один из банков под 6,43 процента годовых. Об этом сообщает DEITA.RU.

460 миллионов «пенсионных» рублей будут находиться в банковских активах кредитной организации, выигравшей аукцион от ПФР на Мосбирже, в течение тридцати трех дней.

Согласно информации РИА Новости, подобные денежные перемещения абсолютно законны и не представляют опасности для будущих пенсионеров. Пенсионный фонд имеет право инвестировать отчисления граждан в одобренные правительством банковские активы до фактической передачи страховых взносов в негосударственные пенсионные фонды.

Напомним, что руководство фонда положительно отозвалось на предложение ввести в стране систему добровольных накоплений в счет будущей пенсии.

Екатерина Цой

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