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Пенсионный фонд проиндексировал льготы
Набор социальных услуг федеральным льготникам проиндексирован
Пенсионный фонд России с 1 февраля 2020 года проиндексировал на 3% ежемесячную денежную выплату федеральным льготникам, сообщает DEITA.RU по материалам ведомства.
На 3% индексируется ежемесячная денежная выплата, которую получают 15 млн россиян. Правом на получение льгот пользуются инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие лица.
Вместе с выплатой проиндексирован и входящий в нее набор социальных услуг (НСУ), куда входит медицинское, санаторно-курортное и транспортное обеспечение. Гражданин может сам выбрать, как получать услуги: в натуральной форме или деньгами. С 1 февраля размер набора составил 1 155,06 рубля в месяц.