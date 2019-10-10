Пенсионный фонд раскрыл рост пенсий

В Пенсионном фонде рассказали, как будут расти пенсии россиян, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Государственно Думы по социальной политике и делам ветеранов, в 2020 году размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тысяч рублей.

Планируется также, что в 2022 году пенсия увеличится до 18,3 тыс. рублей. Сейчас размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составляет 15,4 тыс. рублей. По действующему законодательству индексация пенсий заложена на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% - в 2021, 5,9% - в 2022 году.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению планируется повысить с 1 апреля 2020 года. Наибольшую часть из них составят социальные пенсии. Индексация по росту прожиточного минимума пенсионера составит 7% в 2020 году, 2,6% - в 2021 и 3,1% - в 2022. Сейчас размер социальной пенсии составляет 9 тысяч 764 рубля.

Дмитрий Санников