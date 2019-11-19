Пенсионный фонд рассказал о материнском капитале на 2022 год

Средства на выплаты по материнскому капиталу заложены в бюджет 2022 года, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Пенсионном фонде.

В бюджет 2022 года уже заложены средства, которые пойдут на выплаты семьям, где родился второй малыш. Главное, чтобы ребенок родился до конца 2021 года.

На данный момент в проект бюджета заложено 300 миллиардов рублей на выплаты по материнскому капиталу. Отмечается, что деньги можно будет получить не сразу, а через какое-то время.

Программа материнский капитал действует в России с 2007 года и показала себя очень положительно. Власти рассчитывают на то, что программа будет продлена до 2025 года.

Отметим, что на сегодняшний день власти активно поддерживают молодых родителей. Начиная с 1 января следующего года все семьи, чей доход ниже установленной планки, будут получать детские пособия до того момент, как малышу исполнится три года. Пособие будет равняться прожиточному минимуму. Представители власти надеются, что эта мера позволит российским семьям улучшить качество жизни и заставить россиян больше рожать.

Екатерина Брязгунова