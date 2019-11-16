Россияне, которые не использовали средства материнского капитала, получат индексацию оставшейся суммы с 1 января 2020 года, сообщает DEITA.RU по материалам Пенсионного фонда России.

Вне зависимости от того, получала ли семья единовременную денежную выплату или ежемесячную денежную выплату из средств материнского капитала, остаток средств будет проиндексирован в 2020 году.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года на 3,8%. Вместо нынешних 453 тысяч рублей сумма материнского капитала увеличится до 466 тысяч рублей.

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов ранее сообщил, что порядка 1,5 трлн рублей из средств материнского капитала не использованы гражданами, которые имеют сертификат.