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Пенсионный фонд сэкономил на россиянах более 350 миллиардов
Более 350 миллиардов рублей на 2020 год составил эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам в России, сообщает DEITA.RU.
Об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, отвечая на вопросы депутатов Государственной Думы. Если говорить о точной цифре, то по расчетам ведомства, экономия на работающих пенсионерах составит 368 миллиардов рублей.
Как подчеркнул руководитель ПФР, по состоянию на 1 января количество работающих пенсионеров стабильное -9,8 млн человек, и эта цифра практически не изменяется. Потому о каком-то уходе работающих пенсионеров в «тень» нельзя. Как напомнил Антон Дроздов, после оставления работы пенсия сразу увеличивается на все пропущенные индексации каждому конкретному человеку.
Между тем, в Государственную Думу в октябре был внесен законопроект, продляющий «заморозку» накопительной части пенсии россиян до 2022 года. Как отмечается в пояснительной записке к документу, учет в 2022 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется.
Дмитрий Санников