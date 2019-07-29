Теперь островные пенсионеры, называя кодовое слово, могут по телефону получать консультации в Пенсионном фонде с использованием своих персональных данных, сообщили DEITA.RU в отделении ПФР по Сахалинской области.

«Кодовое слово» специалисты клиентских служб Пенсионного фонда России на Сахалине и Курилах предлагают гражданам указать в заявлении о назначении пенсии. Затем позвонив по телефону в ПФР и назвав секретный код, пенсионер сможет оперативно решать различные вопросы.

По мнению начальника отдела организации назначения, перерасчета и выплаты пенсии ОПФР по Сахалинской области Галины Ильчук, это очень удобная форма коммуникации ПФР и граждан, так как последним нет необходимости лично приходить на прием для решения вопросов.

Сейчас на островах принято 1 тысяча 192 заявления пенсионеров о их согласии на предоставление консультаций по телефону с использованием технологии «кодовое слово». Кодовым словом, по выбору гражданина, может быть ответ на секретный вопрос или это будет секретный код, состоящий из букв и (или) цифр. Во время звонка в Пенсионный фонд, для идентификации звонящего гражданина, сотрудник фонда попросит пенсионера назвать: фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, секретный код. Если все данные окажутся корректны, гражданин получит консультацию. Данную технологию уже давно используют в работе российские банки.

Дмитрий Санников