Прибыль ПФР в 2020 году может оказаться меньше убытков: 9,002 трлн против 9,042 трлн рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

К такому выводу пришли в Минтруда. В текущем году доходы ПФР доходили до отметки в 8,612 трлн рублей, а траты до и 8,635 трлн.

По подсчетам, касающимся 2021 года, ПФР должен будет получить приблизительно 9,296 трлн, а в 2022 году 9,720 трлн.

Дефицит бюджета пенсионного фонда в 2020 году составит, по предположению специалистов, 39,3 миллиарда рублей.

Чтобы платить гражданам пенсии, пособия и прочие соцвыплаты в следующем году, в ПФР из федерального бюджета выделят 3,3 трлн рублей.

Анастасия Туркова

