Пенсионный фонд строго накажет работодателей

С 1 января предстоящего года для работодателей планируется ввести новую административную ответственность, сообщает DEITA.RU. Идею обсудят в среду, 11 сентября, на заседании одного из комитетов Государственной Думы.

Речь идет об ответственности за регулярные нарушения сроков предоставления сведений или передачу ложных сведений в ПФР в электронном виде. Как отметили в ведомстве, если срок нарушен два раза в год — это уже регулярные срывы сроков, и за это нужно наказывать.

Стоит отметить, что наказывать будут не штрафом, а порицанием в письменной форме, пишет «Парламентская газета».

Напомним, в 2020 году трудящиеся смогут массово могут отказаться от бумажных трудовых книжек в пользу электронных.

Екатерина Брязгунова