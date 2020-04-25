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Пенсионный фонд упростил назначение и продление выплат
Пандемия диктует свои условия
В условиях распространения эпидемии коронавируса ПФР пошёл на упрощение процедуры назначения пенсий и некоторых других важных пособий, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ведомство.
Кроме этого, Фонд продлил возможность для их выплачивания без очного участия граждан. По сведению специалистов, на данный момент более 70% от общего числа пенсий в России оформляются с помощью подачи электронных заявлений.
Так, в случае если у гражданина нет возможности подать соответствующее заявление, представители Пенсионного фонда связываются с ним по телефону, и, получив от него согласие на назначение пенсии, приступают к работе по её дистанционному оформлению.
Отмечается, что такие социальные выплаты, как пенсии по инвалидности, а также ряд некоторых других соцвыплат назначаются на основании данных из Федерального реестра инвалидов.
Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно обращаться в ПФР для продления выплаты.
Также сохраняется возможность получать пенсию по доверенности, без прописки, выплаты пенсий за границу, ежемесячные выплаты по материнскому капиталу.