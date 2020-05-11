Пенсионный фонд выдает по 5 тысяч даже без СНИЛС

Пенсионный фонд России упростил получение выплаты 5 тысяч рублей на детей до трех лет, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ПФР.

Как отмечается в официальном сообщении ПФР, сейчас родители смогут обратиться за 5 тысячами рублей, даже если у ребенка еще нет СНИЛСа. Страховой номер будет оформлен автоматически по сведениям реестра ЗАГС.

Подать заявление на выплату можно дистанционно через личный кабинет ПФР. семье достаточно указать имя и дату рождения ребенка, после чего СНИЛС будет найден в базе данных и добавлен к заявлению. При заполнении электронной формы сейчас достаточно указать только БИК банка (банковский идентификационный код) и номер счета, на который необходимо перечислить средства, остальные реквизиты будут заполнены автоматически. Важно отметить, что форму должен заполнять владелец сертификата на материнский капитал, а не другой родитель.

Как отмечают специалисты ПФР, уже подано свыше 2,6 миллионов заявлений о выплате 5 тысяч рублей. Напомним, что эта выплата положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля 2020 года, в том числе, если средства по сертификату уже израсходованы полностью. 5 тысяч рублей ежемесячно предоставляются на каждого ребенка в семье, не достигшего трех лет, и выплачиваются дополнительно к материнскому капиталу, не уменьшая его размер. Заявление на выплату можно подать до октября 2020 года.

Ранее стало известно, что средний размер назначенной ежемесячной пенсии в России в марте 2020 года увеличился. Если говорить о номинальном выражении, то средняя пенсия в России составила 14 тысяч 943 рубля и выросла на 5,8% по сравнению с мартом 2019 года.