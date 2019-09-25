Пенсионный фонд законно присвоил лишние миллионы

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Судьи Верховного суда были вынуждены обратиться в Конституционный суд, чтобы проверить некоторые российские законы на соответствие, сообщает DEITA.RU.

Дело было так. Верховный суд рассматривал жалобу компании «Газпромнефть-развитие», которая крупно просчиталась еще в 2014 году. Общество случайно уплатило в Пенсионный фонд по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 2,5 миллиона страховых взносов. Речь шла о средствах, которые компания выплачивала своим работникам, вынужденным жить вдали от дома в съемных квартирах. Именно с этих средств были выплачены по ошибки обязательные взносы в фонд.

Юристы «Газпромнефть-развитие» обратились в суды разных инстанций. Они хотели, чтобы ПФР вернул средства, однако не только фонд отказался, но и суды всех инстанций отказали в иске, ссылаясь на ряд законов. Кроме того, отмечалось, что с 1 января 2017 года в пункте 6.1. 78-й статьи Налогового кодекса на такие действия введен прямой запрет.

В результате юристы компании были вынуждены обратиться в Верховный суд, чтобы там разобрались, насколько правомерны подобные законы, пишет РГ.

Екатерина Брязгунова

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