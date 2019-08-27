Через четыре месяца пенсионный фонд перейдет на электронные трудовые книжки, сообщает DEITA.RU.

По словам зампредседателя правления ПФР Сергея Чиркова, никаких проблем во время перехода произойти не должно. Разумеется, пока еще существуют некоторые технические погрешности, но они не способны вызвать серьезные проблемы.

Напомним, с 1 января предстоящего года в силу вступает новый закон о трудовых книжках. Теперь бизнес сможет передавать данные о каждом работнике в электронном виде. Первый год система будет пробной, а с 2021 года придется всем работодателям перейти на новые рельсы.

Екатерина Брязгунова