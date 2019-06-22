Новую пенсионную реформу запустят уже в 2020 году, сообщает DEITA.RU.

Накопительная пенсионная система, показавшая себя не с лучшей стороны, будет заменена на индивидуальный пенсионный капитал (далее — ИПК).

Согласно предложенной системе, пишет РБК, россияне будут самостоятельно формировать дополнительную часть пенсии. Работающим гражданам придется делать еще один взнос со своей заработной платы. А так как это будет еще одна выплата на будущую пенсию, ведь 22 процента, которые отчисляет работодатель в Пенсионный фонд, никто не отменял, эксперты назвали новую пенсионную систему не иначе, как «пенсионный налог».

Президент России Владимир Путин указал, что одобрил данную при условии, что выплата будет добровольной. На данный момент речь идет о том, что выплачивать будут от одного до шести процентов от зарплаты.

Отмечается, что одна из последних редакций данного законопроекта говорит о том, что граждане смогут получить свою пенсию только спустя 30 лет после первого взноса.

Екатерина Брязгунова