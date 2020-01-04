Пенсионный порог повышен в России

В 2020 году будет увеличен предельный порог зарплат, с которых жители России отчисляют часть средств в Пенсионный фонд, а также в Фонд социального страхования, сообщает DEITA.RU.

Порог максимальной зарплаты, с которой идут отчисления в ПФР, будет повышен почти до 108 тысяч рублей в месяц, если точнее – 1,292 млн рублей в год, как отмечает «Российская газета». В 2019 году порог составлял 95,8 тысяч рублей в месяц. С этой суммы ежемесячно в Пенсионный фонд отчислялось 22%. Когда сумма будет увеличена, сумма взносов также увеличится, поэтому россиян обяжут делать больше отчислений в Пенсионный фонд.

Безусловно, зарплаты в России не останавливаются на отметке ста восьми тысяч. Россияне, которые получают больше указанной суммы в месяц, с остатка также будут делать отчисления в ПФР. Если предположить, что работник получает 160 тысяч рублей в месяц, то со 107,6 тысяч в 2020 году он отчислит в ПФР 22%, а с «остатка» 52,4 тысяч рублей – 10%, то есть 5 240 рублей.

В Фонд социального страхования в текущем году также придётся отдать больше финансовых средств. Ранее, в 2019 году порог составлял 865 тысяч рублей в год, в 2020 году граница определена в 912 тысяч рублей в год, или 76 000 рублей ежемесячно.

Кроме того, в связи с расширением границ средств, облагаемых налогом, увеличивается и количество пенсионных баллов, которые можно максимально накопить за год. В 2019 году максимум остановился на отметке 9,15 балла, в текущем же, 2020 году – 9,57 баллов. Чем больше пенсионных баллов удастся накопить за годы трудового стажа, тем более высокой окажется пенсия россиянина.

Ранее DEITA.RU сообщало о налогах, от которых освобождены пенсионеры. От уплаты налогов на землю пенсионеры освобождаются в отношении одного объекта недвижимости, зарегистрированного на пожилого человека. Кроме того, пенсионеры не обязаны уплачивать подоходный налог, если пенсию начисляет государственный Пенсионный фонд. Также в большинстве субъектов РФ пенсионеров освобождают и от налога на транспорт. Данная мера регулируется региональной властью, поэтому в некоторых субъектах существуют особые требования.

Софья Корф