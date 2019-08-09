Громкая инициатива по пенсионному возрасту дальневосточников прозвучала в Госдуме, сообщает DEITA.RU.

Председатель Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил мотивировать людей жить на Дальнем Востоке пенсионными «поблажками». Об этом он напомнил в своем интервью «Парламентской газете».

Так, он предложил установить нормы выхода на пенсию для жителей Севера и приравненных к нему территорий, которых немало и в Приморье, в 55 лет мужчинам и 50 - женщинам. Остальные дальневосточники тоже получат пенсионную льготу, но придется отработать на пять лет больше - 60 и 55 лет соответственно.

Депутат признает, что этот вопрос - очень и очень дискуссионный. Он обещает доработать предложение и отправить президенту Владимиру Путину.

Однако Путин уже выражал свое отношение к инициативе депутата. В ответ на предложение он сказал, что народ, конечно, его одобрит. А больше всего людям понравится, если реформу отменят вообще.

Путин считает, что если вводить разный пенсионный возраст в разных регионах России, то можно «запутаться». Поддержки президента пока нет.

Николай Харитонов уточнил, что в рамках госпрограммы по развитию Дальнего Востока регион до 2020 года получит 62 миллиарда рублей.

Напомним, в 2018 году было принято решение о постепенном, с 2019 года, повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Для сравнения, в США возраст выхода на пенсию станет равным 67 годам в 2027 году, так как выход на заслуженный отдых с 67 лет предусмотрен для родившихся в 1960-м году и позже.

Реформу «протестируют» на мужчинах 1959 года рождения и женщинах 1964 года рождения. Вопреки их ожиданиям, они выйдут на пенсию не в этом, а в 2020 году - в 56 лет и 61 год соответственно.

Василий Кучин