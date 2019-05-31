Государственная Дума рассмотрит законопроект о пенсионном возрасте россиян, сообщает DEITA.RU.

Суть документа, по заявлению разработчиков, состоит в том, что россияне фактически смогут сами назначить себе возраст выхода на пенсию. Граждане, которые заключили договор о негосударственном пенсионном обеспечении с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60 лет.

Другое дело, что пенсия эта будет напрямую зависеть от отчислений в негосударственный фонд. Деньги нужно будет отдавать немалые, а вот с гарантиями дела обстоят намного хуже. В конце 2018 года в Пенсионном фонде России заметили странный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой. Более полумиллиона заявлений только по Москве и Московской области. Деньги пенсионеров ушли неизвестно куда, и теперь жертвам махинаций нужно будет писать жалобу в ПФР или идти в суды.

Об этих неприглядных вещах разработчики документа скромно умалчивают. Зато широко рекламируют принцип уравнивания в правах клиентов и возможность самостоятельного определения гражданами выхода на пенсию. О том, что у большинства россиян она будет мизерной, не упоминается.

Как отмечают «Известия», законопроект планируется внести в Государственную Думу до конца мая с перспективой принятия до конца весенней сессии российского парламента.

Сейчас договоры с негосударственными пенсионными фондами имеют 4,6 миллиона россиян. Помимо негосударственного пенсионного обеспечения, НПФ также распоряжаются средствами накопительной части пенсий, сформированной до 2014 года. Но на нее данная мера распространяться не будет.

Дмитрий Санников