Одна из категорий граждан рискует выходить на заслуженный отдых позже, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Правительство разработало законопроект, который предусматривает выход на пенсию женщин до 60 лет, а мужчин — до 65, которые находятся в местах лишения свободы.

Инициативу рассмотрят депутаты Госдумы уже в сентябре. Также в кабмине предлагают отправлять преступников отбывать наказание в те регионы, где живут их родные.

На данный момент в России действуют правила для пожилых осуждённых, которые начинают действовать при достижении мужчинами возраста 60 лет, а женщинами — 55 лет.

Но в связи с изменением законодательства о повышении пенсионного возраста правительство предлагает считать заключённых пенсионерами с того же момента, как и всех граждан страны.

По мнению экспертов, это отразится на таких аспектах жизни заключённых в колониях и тюрьмах, как работа, обучение и отпуск.

Дмитрий Шевченко