Пенсионный возраст до 75 лет предложили повысить в Великобритании, сообщает DEITA.RU по материалам Independent.

Как отмечается в исследовании близкого к правительственным кругам научно-исследовательского центра Centre for Social Justice, в Великобритании необходимо повышение пенсионного возраста. Авторы документа под названием «Уверенное старение: поддержка стареющей рабочей силы» предлагают повысить пенсионный возраст до 70 лет к 2028 году и до 75 лет к 2035 году.

Как полагают британские аналитики, эта мера положительно отразится на здоровье граждан и экономическом благосостоянии страны, считают аналитики. Если по эконмике это понять можно, то причем здесь здоровье? «Британские ученые» считают, что более продолжительная работа позволит увеличить пенсионные накопления и гарантировать доступность социальных услуг для всех граждан страны.

Уделено в исследовании внимание и так называемым «предпенсионерам». Британцев в возрасте от 50 до 64 лет хотят привлечь к постоянной занятости, внедряя гибкий график работы, расширяя программы переобучения и усовершенствую медицинское обслуживание.

Сейчас британцы выходят на пенсию в 65 лет. Правительство планирует повысить пенсионный возраст до 67 лет к 2028 году и до 68 лет к 2035 году.

В России же повышение пенсионного возраста не решило проблем самой системы. Ведь простым увеличением пенсионного возраста нельзя сократить накопленные пенсионные обязательства государства перед человеком. Просто их исполнение отодвигается во времени. А к тому моменту, когда гражданин все же выйдет на пенсию, платить ему нужно будет больше. Это если государство решит «играть» со своими гражданами по-честному.

Дмитрий Санников