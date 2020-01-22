Новости
Новый генпрокурор вступил в должность
22 Январь 2020, 19:30
Пьяный член избиркома напал на начальника ГИБДД
22 Январь 2020, 19:15
«Это жуки сгрызли»: полтора миллиона га леса недосчитались в России
22 Январь 2020, 19:00
Безопасно улететь к Ким Чен Ыну можно россиянам
22 Январь 2020, 18:45
Пушкарев останется в Приморье
22 Январь 2020, 18:30
Владивосток лишился свалок
22 Январь 2020, 18:15
«Я напишу Ди Каприо»: Поклонская откровенна в Инстаграм
22 Январь 2020, 18:01
«Бойкота не будет»: Игрокам Спартака-Приморья задолжали зарплату
22 Январь 2020, 18:00
Пенсионный возраст хотят снизить для некоторых россиян
Возможность раньше выйти на пенсию может появиться у многодетных родителей, сообщает DEITA.RU. Представители партии ЛДПР внесли предложение на рассмотрение нижней палаты парламента. Согласно инициативе, родители которые воспитывают 4 и более детей, смогут выйти на пенсию раньше на 5 лет.
В тексте предложения также указано особое условие - все дети должны быть рождены в одном браке. Под данную категорию попадает свыше 230 тысяч многодетных семей России.
В случае, если родители захотят обратиться за получением досрочной пенсии, это потребует более 80 млн рублей в год дополнительно. Авторы инициативы подсчитали данную сумму исходя из среднего размера страховой пенсии в России, это порядка 14,5 тысяч рублей в месяц.
На данный момент правительство дало отрицательный ответ на данный проект, из-за отсутствия источника, откуда могли быть изысканы средства на обеспечение ранними пенсиями многодетных родителей.
Софья Корф