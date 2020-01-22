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6 Декабрь 2019, 18:15

Пенсионный возраст хотят снизить для некоторых россиян

Пенсия

Возможность раньше выйти на пенсию может появиться у многодетных родителей, сообщает DEITA.RU. Представители партии ЛДПР внесли предложение на рассмотрение нижней палаты парламента. Согласно инициативе, родители которые воспитывают 4 и более детей, смогут выйти на пенсию раньше на 5 лет.

В тексте предложения также указано особое условие - все дети должны быть рождены в одном браке. Под данную категорию попадает свыше 230 тысяч многодетных семей России.

В случае, если родители захотят обратиться за получением досрочной пенсии, это потребует более 80 млн рублей в год дополнительно. Авторы инициативы подсчитали данную сумму исходя из среднего размера страховой пенсии в России, это порядка 14,5 тысяч рублей в месяц.

На данный момент правительство дало отрицательный ответ на данный проект, из-за отсутствия источника, откуда могли быть изысканы средства на обеспечение ранними пенсиями многодетных родителей.

Софья Корф

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