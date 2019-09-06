О росте продолжительности жизни до 78,5 лет и женщин и 68,5 у мужчин говорят в Минздраве, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободную Прессу» и слова главы ведомства Веронику Скворцову. Она добавила, что можно заниматься и профилактикой заболеваний для закрепления результата.

Россияне настроены скептически и видят в оптимистичном докладе подвох: власти начинают говорить о здоровье и росте продолжительности жизни – а значит, могут и пенсионный возраст снова поднять. Тем более, что на днях подобные речи звучали от главы Минтруда Максима Топилина. И речь шла о трудоустройстве граждан предпенсионного возраста, с которым, якобы, все в порядке – многие работают.

Россияне вспоминают, что накануне первой реформы с повышением пенсионного возраста Скворцова выступала с подобными речами. Она называет сравнительно молодыми пятидесятилетних женщин, но почти одновременно выясняется, что большинство таких сравнительно молодых – безработные. Работодатели считают иначе, не желая трудоустраивать таких сотрудников по-прежнему.

А член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Московского городского комитета, депутат Госдумы Валерий Рашкин прибавляет, что ему не известно, откуда у чиновников такие цифры и оптимистичные прогнозы. Уровень безработицы будет расти. К тому же, смертность сегодня больше рождаемости, и население убывает даже с учетом притока иностранных граждан.

Власти, тем не менее, продолжают гнуть свою линию и избегать протестов, вкладываясь в представителей силовых структур. Пенсионная реформа продолжается, как и хищения и растраты накопленных гражданами пенсионных средств, которыми распоряжаются ПФ и власть имущие.

Анастасия Туркова