Новости
Безусловный базовый доход может стать спасением России
12 Ноябрь 2019, 10:20
Депутаты ЗакСа: в Приморье станет безопаснее, спокойнее и правомернее
12 Ноябрь 2019, 10:00
Бюджет региона готов к первому чтению
12 Ноябрь 2019, 09:40
Пенсионный возраст предложили вернуть в Госдуме
12 Ноябрь 2019, 09:32
Названо точное время удара стихии
12 Ноябрь 2019, 09:15
Все выше и выше: Владивосток душат ценами на топливо
12 Ноябрь 2019, 08:45
«Воруют сотнями миллионов!»: Путин возмущен Дальним Востоком
12 Ноябрь 2019, 08:15
Халява кончилась: озвучены новые условия льготных перелетов
12 Ноябрь 2019, 07:45
Пенсионный возраст предложили вернуть в Госдуме
Депутаты предложили вернуть жителям Дальнего Востока возможность выходить на пенсию по предыдущим возрастным рамкам, сообщает DEITA.RU.
Как сообщают «Известия», руководитель комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов отметил, что жителям регионов с непростым климатом нужны особые условия.
Спикер подчеркнул, что во многом из-за сложных климатических условий население не стремится переезжать на Дальний Восток. Многие, напротив, покидают свои регионы в поисках более комфортной жизни. Поэтому, чтобы остановить миграционный отток, гражданам нужно создать хорошие социальные условия. И пересмотр возрастных параметров может являться одним из важных пунктов, который поможет в этой работе.
«Особенно высок отток населения на севере страны. И с введением пенсионной реформы он только возрос», - заявил Николай Харитонов.
В свою очередь, экспертное сообщество уверено, что проект не получит особенной поддержки у властей, так как остальные регионы со сложными условиями могут так же потребовать пенсионных преференций.
Александра Маслова