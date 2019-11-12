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Пенсионный возраст предложили вернуть в Госдуме

Пенсия

Депутаты предложили вернуть жителям Дальнего Востока возможность выходить на пенсию по предыдущим возрастным рамкам, сообщает DEITA.RU.

Как сообщают «Известия», руководитель  комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов отметил, что жителям регионов с непростым климатом нужны особые условия.

Спикер подчеркнул, что во многом из-за сложных климатических условий население не стремится переезжать на Дальний Восток. Многие, напротив, покидают свои регионы в поисках более комфортной жизни. Поэтому, чтобы остановить миграционный отток, гражданам нужно создать хорошие социальные условия. И пересмотр возрастных параметров может являться одним из важных пунктов, который поможет в этой работе.

«Особенно высок отток населения на севере страны. И с введением пенсионной реформы он только возрос», - заявил Николай Харитонов.

В свою очередь, экспертное сообщество уверено, что проект не получит особенной поддержки у властей, так как остальные регионы со сложными условиями могут так же потребовать пенсионных преференций.

 

Александра Маслова

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