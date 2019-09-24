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Пенсионный возраст в России понизят
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Новые правила выхода на пенсию рассмотрят депутаты Госдумы,
сообщает DEITA.RU.
Во вторник, 24 сентября, депутаты Госдумы планируют рассмотреть ряд важных вопросов на заседании.
Как сообщается на официальном сайте ГД, один из вопросов сегодняшней повестки, понижение пенсионного возраста. Если быть точнее, депутаты рассмотрят в первом чтении инициативу о возможности получения негосударственной пенсии в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.
Напомним, в 2020 году на пенсию будут выходить женщины с 56 лет 6 месяцев, мужчины - с 61 года 6 месяцев.
Елена Миронова
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