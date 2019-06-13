Президент одобрил систему индивидуального пенсионного капитал, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Подключение к новой системе будет добровольным. На этом настоял президент, хотя министерство финансов хотело сделать подключение автоматическим, стало быть, обязательным.

Новая система должна была стать ещё одним инструментом формирования будущей пенсии каждого россиянина. При этом, предполагалось, что в любой момент человек сможет отказаться от участия в системе, написав заявление.

Отметим, что проект ИПК всё ещё не представлен общественности для обсуждения, однако информация о том, что он разрабатывается появилась ещё до 2016 года. С того момента запуск системы постоянно откладывался.

Ранее сообщалось о том, что Россия взяла на себя обязательства платить пенсии гражданам стран, входящих в Евразийский союз, которые работали в нашей стране.

Дмитрий Шевченко