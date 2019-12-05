Пенсия вырастет на целую 1000 рублей

С 1 января страховые пенсии россиян вырастут в среднем на одну тысячу рублей, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель Пенсионного фонда России.

Все без исключения страховые пенсии на начало 2020 года будут проиндексированы на 6,6 процента. Данная индексация значительно опережает инфляцию, которая в 2019-м составит около трех процентов. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин в конце ноября.

Отмечается, что индексация пенсии на 6,6 процента обеспечит рост страховых выплат примерно на одну тысячу рублей.

Средний размер пенсий в наступающем году составит 16,4 тысячи рублей. При этом участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат значительно больше. Пенсия участников войны поднимется до 46,5 тысячи рублей, а инвалидов — до 39,9 тысячи.

Напомним, начиная с 1 января россияне смогут получать новые различные льготы. Так, например, у сельчан появится возможность взять кредит на ремонт дома под низкие проценты. Власти обещают снижение ставки до одного-пяти процентов.

Екатерина Брязгунова