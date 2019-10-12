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Пенсию не начислят за службу в армии, декрет и болезнь

Бедность пенсия

В Пенсионном фонде раскрыли новые подробности пенсионной реформы, сообщает DEITA.RU.

Начиная с прошлого года в России активно реформируют пенсионную реформу. Одно из изменений, которое произошло в этой сфере, учет трудового стада для начисления выплат.

В ПФР рассказали, что с 2019 года в трудовой стаж перестали включать ряд периодов. Полный список можно найти в ч.1 ст 12 ФЗ 400. Среди прочего, в списке есть служба в армии, уход за ребенком, временная нетрудоспособность, уход за инвалидом и тд.

Однако есть одно но: пенсию за эти периоды не начислят, только если до или после этих периодов человек не имел трудового стажа с отсчислением средств в пенсионный фонд.

Кроме того, отметим, что страховую пенсию не будут начислять за время обучения в университете – даже на очном отделении вузов.

Елена Миронова

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