Пенсию работникам оплатит работодатель

Важный прецедент по выплате пенсий произошел в городе Дальнегорске Приморского края, сообщает DEITA.RU по материалам Федерации профсоюзов Приморского края.

Как рассказали в краевой федерации, между первичной профсоюзной организацией «БОР» и работодателем ООО «ДХК Бор» достигнута договоренность о выплате, начиная с августа 2019 года, всем работающим пенсионерам ежемесячной материальной помощи в качестве компенсации на сумму, которою недоперечисляет Пенсионный фонд России. Коснутся результаты этой договоренности более 970 приморских химиков.

Кроме того, администрация края формирует рабочую комиссию с участием представителей краевой власти, профсоюза, прокуратуры, Пенсионного фонда и ФНС по Приморскому краю для решения пенсионной проблемы работников предприятия.

Напомним, что около тысячи дальнегорских химиков – работающих пенсионеров, не получали прибавку к пенсии. Тем самым нарушались их конституционные права. Причина - отсутствие руководителя или уполномоченного лица, которое бы имело право подписывать сведения о трудовом стаже и начисленных страховых взносах в Пенсионный фонд. Генерального директора на предприятии нет с июня 2017 года.

Накануне стало известно о том, что Министерство финансов России разработало новый законопроект с изменениями в действующую систему выплаты пенсий. Проект закона пока носит рабочее название: «О гарантированном пенсионном продукте». Этот законопроект появился вместо предложенной ранее идеи ИПК (индивидуального пенсионного капитала), который копить должны были сами граждане, а не государство.

Дмитрий Санников