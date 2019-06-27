На четверть увеличат пенсию пенсионерам из сельской местности, причем список тех, кто имеет право претендовать на нее, расширен, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

С января текущего года в России повышенные пенсии полагаются гражданам, работавшим в сельском хозяйстве по некоторым направлениям, которые остаются жить в селе и не работают в данный момент.

Сейчас вышел указ, который расширил список лиц, которым положена увеличенная пенсия. В него вошли рабочие любых наименований, индивидуальные предприниматели в сфере сельского хозяйства, те, кто обслуживает сельхозтехнику и производственное оборудование, охранники и заведующие складами.

Анастасия Туркова