Пенсию уменьшают россиянам

Когда и за что могут уменьшить пенсию, разъяснили в Пенсионном фонде России, сообщает DEITA.RU по материалам РГ.

Как пишет издание, по закону о страховых пенсиях удержания могут производяться на основании: исполнительных документов; решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру; решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

Есть и некоторые ограничения по взысканию. Например, при удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином должно быть сохранено 50% от суммы пенсии. Если же взыскивают невыплаченные алименты на несовершеннолетних детей, а также суммы, которые назначены судами за различные преступления, то размер удержаний может достигать 70%.

Как отмечают специалисты Пенсионного фонда России, на размер пенсии может повлиять и переезд в другой город. Дело в том, что при переезде может измениться региональный коэффициент, который учитывается при расчете выплат.

Дмитрий Санников