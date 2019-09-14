telegr wh call

Новости

Пенсию уменьшают россиянам

14 Сентябрь 2019, 16:34

Приамурских-приморских чиновников снова ждет уголовное дело

14 Сентябрь 2019, 16:09

Вакцина от гриппа пришла в край

14 Сентябрь 2019, 15:32

Россияне стали жить дольше

14 Сентябрь 2019, 14:54

Налоги будут брать авансом

14 Сентябрь 2019, 14:39

В столице ждут солнца

14 Сентябрь 2019, 13:57

Шойгу позвал американцев на Курилы

14 Сентябрь 2019, 13:48

Зарплату бюджетникам все-таки повысят

14 Сентябрь 2019, 12:57

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Пенсию уменьшают россиянам

14 Сентябрь 2019, 16:34

пенсионерка

Когда и за что могут уменьшить пенсию, разъяснили в Пенсионном фонде России, сообщает DEITA.RU по материалам РГ.

Как пишет издание,  по закону о страховых пенсиях удержания могут производяться на основании: исполнительных документов; решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру; решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

Есть и некоторые ограничения по взысканию. Например, при удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином должно быть сохранено 50% от суммы пенсии. Если же взыскивают невыплаченные алименты на несовершеннолетних детей, а также суммы, которые назначены судами за различные преступления, то размер удержаний может достигать 70%.

Как отмечают специалисты Пенсионного фонда России, на размер пенсии может повлиять и переезд в другой город. Дело в том, что при переезде может измениться региональный коэффициент, который учитывается при расчете выплат. 

Дмитрий Санников

Читайте также:

Коммерческие фирмы похитили деньги пенсионеров

Пенсионеры совсем обнищают: секрет надбавки к пенсии раскрыт

Власти запретят уменьшать пенсии россиян

Популярное

АЗС закрыты: из столицы выехать сложно

ОСАГО станет гораздо дешевле для таких водителей

Кожемяко пообещал передел дорожной сфере Приморья

Россию накрыла волна мошенничеств с поддельными номерами
‡агрузка...
Загрузка...