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Пентагон отрабатывает морской десант на направлении Дальнего Востока
США усилили оперативные мероприятия в районе Чукотки, сообщает DEITA.RU.
Как рассказал в эфире телеканала «Звезда» начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами (ОКСВ) на северо-востоке Михаил Биличенко, российские военные сейчас особенно пристально следит за чукотским операционным направлением.
Здесь у США шла обычная повседневная боевая подготовка. Но сейчас, по словам начальника штаба, увеличивается состав группировок, отрабатываются вопросы, в том числе высадки морского десанта.
Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов отметил, что интенсивные военные учения НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту.
Президент России Владимир Путин уточнил, что российская армия не станет вооружаться с целью гипотетического наступления на противника. Он заявил о готовности достигать новых договоренностей, но когда Европа и США к консенсусу приходить не желают - приходится работать над собственными ядерными силами.
Дмитрий Санников