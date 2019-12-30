Пентагон отрабатывает морской десант на направлении Дальнего Востока

США усилили оперативные мероприятия в районе Чукотки, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал в эфире телеканала «Звезда» начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами (ОКСВ) на северо-востоке Михаил Биличенко, российские военные сейчас особенно пристально следит за чукотским операционным направлением.

Здесь у США шла обычная повседневная боевая подготовка. Но сейчас, по словам начальника штаба, увеличивается состав группировок, отрабатываются вопросы, в том числе высадки морского десанта.

Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов отметил, что интенсивные военные учения НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту.

Президент России Владимир Путин уточнил, что российская армия не станет вооружаться с целью гипотетического наступления на противника. Он заявил о готовности достигать новых договоренностей, но когда Европа и США к консенсусу приходить не желают - приходится работать над собственными ядерными силами.

Дмитрий Санников