Мы – за ними, они – за нами: еще одну тайну наблюдения за внеземными цивилизациями раскрыли ученые, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Live Science.



О «есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе» ученые, да и просто любители приключений, задумывались давно, но массовое увлечение неопознанными летающими объектами и внеземными цивилизациями началось чуть меньше века назад - в 1940 году. Тогда шведские пограничники и американский пилот Кеннет Арнольд практически одновременно увидели в небе несколько неопознанных объектов, которые не были похожи ни на один летательный аппарат. Необычная форма НЛО, по словам очевидцев, напоминала чайное блюдце. Именно по этой причине НЛО частенько стали называть «летающими тарелками».

«Конечно же, мы не нашли пришельцев, - рассказал в интервью изданию руководитель секретной программы AATIP Элизондо, - С другой стороны, те объекты, за которыми мы наблюдали, двигались с перегрузками, которые в 400-500 раз превышали ускорение свободного падения. У них не было двигателей или даже крыльев, и на них, как нам показалось, не действовало притяжение Земли», - отметил бывший агент американских специалист спецслужб.

Инна Эстрина