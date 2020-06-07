Новости
Россиянам рассказали о самом вредном супе
7 Июнь 2020, 20:15
Россиян предупредили об изменчивом лете
7 Июнь 2020, 19:45
Переболевшим коронавирусом дали важный совет
7 Июнь 2020, 19:15
В России ответили США на желание помочь в устранении аварии в Норильске
7 Июнь 2020, 18:45
В российском регионе из-за ливней обрушился мост
7 Июнь 2020, 18:15
Стало известно, помогает ли перенесённая простуда от коронавируса
7 Июнь 2020, 17:45
Большинство заёмщиков МФО оказались клиентами Сбербанка
7 Июнь 2020, 17:15
Ещё 62 приморца заболели коронавирусом
7 Июнь 2020, 17:05
Переболевшим коронавирусом дали важный совет
Стало известно, как им лучше себя вести с окружающими
Граждане, которые перенесли коронавирусную инфекцию, должны продолжать соблюдать меры предосторожности, сообщает ИА DEITA.RU.
Ценный совет излечившимся от COVID-19 дал известный украинский доктор Евгений Комаровский в своём аккаунте в социальной сети Instagram.
По его словам, даже те, кто уже переболел опасным вирусом, могут представлять опасность для окружающих. Как и все остальные люди, они могут переносить заразу на своих руках или в ином виде.
Так, например, взявшись за ручку, на которой был коронавирус, и поздоровавшись после этого с каким-то другим человеком, тот вполне может подхватить от него инфекцию.
Таким образом, вплоть до полного завершения эпидемии, соблюдать меры предосторожности и сохранять бдительность нужно всем.