Переболевшим коронавирусом дали важный совет

Граждане, которые перенесли коронавирусную инфекцию, должны продолжать соблюдать меры предосторожности, сообщает ИА DEITA.RU.

Ценный совет излечившимся от COVID-19 дал известный украинский доктор Евгений Комаровский в своём аккаунте в социальной сети Instagram.

По его словам, даже те, кто уже переболел опасным вирусом, могут представлять опасность для окружающих. Как и все остальные люди, они могут переносить заразу на своих руках или в ином виде.

Так, например, взявшись за ручку, на которой был коронавирус, и поздоровавшись после этого с каким-то другим человеком, тот вполне может подхватить от него инфекцию.

Таким образом, вплоть до полного завершения эпидемии, соблюдать меры предосторожности и сохранять бдительность нужно всем.